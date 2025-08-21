Devises / VTRS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VTRS: Viatris Inc
9.90 USD 0.04 (0.41%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VTRS a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.85 et à un maximum de 10.09.
Suivez la dynamique Viatris Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTRS Nouvelles
- Viatris Inc. (VTRS) Enters $515M IV Iron Market With FDA Green Light
- Viatris chief commercial officer Le Goff sells $72k in stock
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Church & Dwight, Eli Lilly and Viatris
- Insider Watch: 3 CEOs Buying the Dip
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
Range quotidien
9.85 10.09
Range Annuel
6.85 13.56
- Clôture Précédente
- 9.86
- Ouverture
- 9.85
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Plus Bas
- 9.85
- Plus Haut
- 10.09
- Volume
- 16.594 K
- Changement quotidien
- 0.41%
- Changement Mensuel
- -5.71%
- Changement à 6 Mois
- 13.53%
- Changement Annuel
- -14.73%
20 septembre, samedi