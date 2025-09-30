CotaçõesSeções
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe

17.70 USD 0.35 (1.94%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VNO-PN para hoje mudou para -1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.70 e o mais alto foi 18.03.

Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VNO-PN hoje?

Hoje Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) está avaliado em 17.70. O instrumento é negociado dentro de -1.94%, o fechamento de ontem foi 18.05, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PN em tempo real.

As ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?

Atualmente Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 17.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.24% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VNO-PN?

Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) pelo preço atual 17.70. Ordens geralmente são executadas perto de 17.70 ou 18.00, enquanto 43 e -1.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VNO-PN?

Investir em Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 16.39 - 19.18 e o preço atual 17.70. Muitos comparam 2.25% e 4.24% antes de enviar ordens em 17.70 ou 18.00. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) no último ano foi 19.18. As ações oscilaram bastante dentro de 16.39 - 19.18, e a comparação com 18.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) no ano foi 16.39. A comparação com o preço atual 17.70 e 16.39 - 19.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PN?

No passado Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.05 e 4.24% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.70 18.03
Faixa anual
16.39 19.18
Fechamento anterior
18.05
Open
18.03
Bid
17.70
Ask
18.00
Low
17.70
High
18.03
Volume
43
Mudança diária
-1.94%
Mudança mensal
2.25%
Mudança de 6 meses
4.24%
Mudança anual
4.24%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4