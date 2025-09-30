- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe
A taxa do VNO-PN para hoje mudou para -1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.70 e o mais alto foi 18.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VNO-PN hoje?
Hoje Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) está avaliado em 17.70. O instrumento é negociado dentro de -1.94%, o fechamento de ontem foi 18.05, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PN em tempo real.
As ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?
Atualmente Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 17.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.24% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VNO-PN?
Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) pelo preço atual 17.70. Ordens geralmente são executadas perto de 17.70 ou 18.00, enquanto 43 e -1.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VNO-PN?
Investir em Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 16.39 - 19.18 e o preço atual 17.70. Muitos comparam 2.25% e 4.24% antes de enviar ordens em 17.70 ou 18.00. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) no último ano foi 19.18. As ações oscilaram bastante dentro de 16.39 - 19.18, e a comparação com 18.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) no ano foi 16.39. A comparação com o preço atual 17.70 e 16.39 - 19.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PN?
No passado Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.05 e 4.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.05
- Open
- 18.03
- Bid
- 17.70
- Ask
- 18.00
- Low
- 17.70
- High
- 18.03
- Volume
- 43
- Mudança diária
- -1.94%
- Mudança mensal
- 2.25%
- Mudança de 6 meses
- 4.24%
- Mudança anual
- 4.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4