VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe
今日VNO-PN汇率已更改-1.94%。当日，交易品种以低点17.70和高点18.03进行交易。
关注Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VNO-PN股票今天的价格是多少？
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe股票今天的定价为17.70。它在-1.94%范围内交易，昨天的收盘价为18.05，交易量达到43。VNO-PN的实时价格图表显示了这些更新。
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe股票是否支付股息？
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe目前的价值为17.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.24%和USD。实时查看图表以跟踪VNO-PN走势。
如何购买VNO-PN股票？
您可以以17.70的当前价格购买Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe股票。订单通常设置在17.70或18.00附近，而43和-1.83%显示市场活动。立即关注VNO-PN的实时图表更新。
如何投资VNO-PN股票？
投资Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe需要考虑年度范围16.39 - 19.18和当前价格17.70。许多人在以17.70或18.00下订单之前，会比较2.25%和。实时查看VNO-PN价格图表，了解每日变化。
VORNADO REALTY TRUST股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VORNADO REALTY TRUST的最高价格是19.18。在16.39 - 19.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe的绩效。
VORNADO REALTY TRUST股票的最低价格是多少？
VORNADO REALTY TRUST（VNO-PN）的最低价格为16.39。将其与当前的17.70和16.39 - 19.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNO-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VNO-PN股票是什么时候拆分的？
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.05和4.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.05
- 开盘价
- 18.03
- 卖价
- 17.70
- 买价
- 18.00
- 最低价
- 17.70
- 最高价
- 18.03
- 交易量
- 43
- 日变化
- -1.94%
- 月变化
- 2.25%
- 6个月变化
- 4.24%
- 年变化
- 4.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值