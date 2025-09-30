KurseKategorien
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe

17.70 USD 0.35 (1.94%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNO-PN hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.70 bis zu einem Hoch von 18.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VNO-PN heute?

Die Aktie von Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) notiert heute bei 17.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.94% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.05 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von VNO-PN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VNO-PN Dividenden?

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 17.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PN zu verfolgen.

Wie kaufe ich VNO-PN-Aktien?

Sie können Aktien von Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) zum aktuellen Kurs von 17.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.70 oder 18.00 platziert, während 43 und -1.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VNO-PN-Aktien?

Bei einer Investition in Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 16.39 - 19.18 und der aktuelle Kurs 17.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.25% und 4.24%, bevor sie Orders zu 17.70 oder 18.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) im vergangenen Jahr lag bei 19.18. Innerhalb von 16.39 - 19.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) im Laufe des Jahres betrug 16.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.70 und der Spanne 16.39 - 19.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VNO-PN statt?

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.05 und 4.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.70 18.03
Jahresspanne
16.39 19.18
Vorheriger Schlusskurs
18.05
Eröffnung
18.03
Bid
17.70
Ask
18.00
Tief
17.70
Hoch
18.03
Volumen
43
Tagesänderung
-1.94%
Monatsänderung
2.25%
6-Monatsänderung
4.24%
Jahresänderung
4.24%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4