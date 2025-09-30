- Übersicht
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe
Der Wechselkurs von VNO-PN hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.70 bis zu einem Hoch von 18.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VNO-PN heute?
Die Aktie von Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) notiert heute bei 17.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.94% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.05 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von VNO-PN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VNO-PN Dividenden?
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 17.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PN zu verfolgen.
Wie kaufe ich VNO-PN-Aktien?
Sie können Aktien von Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) zum aktuellen Kurs von 17.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.70 oder 18.00 platziert, während 43 und -1.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VNO-PN-Aktien?
Bei einer Investition in Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 16.39 - 19.18 und der aktuelle Kurs 17.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.25% und 4.24%, bevor sie Orders zu 17.70 oder 18.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) im vergangenen Jahr lag bei 19.18. Innerhalb von 16.39 - 19.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) im Laufe des Jahres betrug 16.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.70 und der Spanne 16.39 - 19.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VNO-PN statt?
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.05 und 4.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.05
- Eröffnung
- 18.03
- Bid
- 17.70
- Ask
- 18.00
- Tief
- 17.70
- Hoch
- 18.03
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -1.94%
- Monatsänderung
- 2.25%
- 6-Monatsänderung
- 4.24%
- Jahresänderung
- 4.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4