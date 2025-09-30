- Panoramica
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe
Il tasso di cambio VNO-PN ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.03.
Segui le dinamiche di Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VNO-PN oggi?
Oggi le azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe sono prezzate a 17.70. Viene scambiato all'interno di -1.94%, la chiusura di ieri è stata 18.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNO-PN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe pagano dividendi?
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe è attualmente valutato a 17.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNO-PN.
Come acquistare azioni VNO-PN?
Puoi acquistare azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe al prezzo attuale di 17.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.70 o 18.00, mentre 43 e -1.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNO-PN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VNO-PN?
Investire in Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe implica considerare l'intervallo annuale 16.39 - 19.18 e il prezzo attuale 17.70. Molti confrontano 2.25% e 4.24% prima di effettuare ordini su 17.70 o 18.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNO-PN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo massimo di VORNADO REALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 19.18. All'interno di 16.39 - 19.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo più basso di VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) nel corso dell'anno è stato 16.39. Confrontandolo con gli attuali 17.70 e 16.39 - 19.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNO-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNO-PN?
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.05 e 4.24%.
- Chiusura Precedente
- 18.05
- Apertura
- 18.03
- Bid
- 17.70
- Ask
- 18.00
- Minimo
- 17.70
- Massimo
- 18.03
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- 2.25%
- Variazione Semestrale
- 4.24%
- Variazione Annuale
- 4.24%
