QuotazioniSezioni
Valute / VNO-PN
Tornare a Azioni

VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe

17.70 USD 0.35 (1.94%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VNO-PN ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.03.

Segui le dinamiche di Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VNO-PN oggi?

Oggi le azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe sono prezzate a 17.70. Viene scambiato all'interno di -1.94%, la chiusura di ieri è stata 18.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNO-PN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe pagano dividendi?

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe è attualmente valutato a 17.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNO-PN.

Come acquistare azioni VNO-PN?

Puoi acquistare azioni Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe al prezzo attuale di 17.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.70 o 18.00, mentre 43 e -1.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNO-PN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VNO-PN?

Investire in Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe implica considerare l'intervallo annuale 16.39 - 19.18 e il prezzo attuale 17.70. Molti confrontano 2.25% e 4.24% prima di effettuare ordini su 17.70 o 18.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNO-PN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VORNADO REALTY TRUST?

Il prezzo massimo di VORNADO REALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 19.18. All'interno di 16.39 - 19.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VORNADO REALTY TRUST?

Il prezzo più basso di VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) nel corso dell'anno è stato 16.39. Confrontandolo con gli attuali 17.70 e 16.39 - 19.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNO-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNO-PN?

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.05 e 4.24%.

Intervallo Giornaliero
17.70 18.03
Intervallo Annuale
16.39 19.18
Chiusura Precedente
18.05
Apertura
18.03
Bid
17.70
Ask
18.00
Minimo
17.70
Massimo
18.03
Volume
43
Variazione giornaliera
-1.94%
Variazione Mensile
2.25%
Variazione Semestrale
4.24%
Variazione Annuale
4.24%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4