VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe

17.70 USD 0.35 (1.94%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VNO-PNの今日の為替レートは、-1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり17.70の安値と18.03の高値で取引されました。

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VNO-PN株の現在の価格は？

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日17.70です。-1.94%内で取引され、前日の終値は18.05、取引量は43に達しました。VNO-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は17.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.24%やUSDにも注目します。VNO-PNの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PN株を買う方法は？

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeの株は現在17.70で購入可能です。注文は通常17.70または18.00付近で行われ、43や-1.83%が市場の動きを示します。VNO-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。

VNO-PN株に投資する方法は？

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅16.39 - 19.18と現在の17.70を考慮します。注文は多くの場合17.70や18.00で行われる前に、2.25%や4.24%と比較されます。VNO-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最高値は？

VORNADO REALTY TRUSTの過去1年の最高値は19.18でした。16.39 - 19.18内で株価は大きく変動し、18.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最低値は？

VORNADO REALTY TRUST(VNO-PN)の年間最安値は16.39でした。現在の17.70や16.39 - 19.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNO-PNの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PNの株式分割はいつ行われましたか？

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.05、4.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.70 18.03
1年のレンジ
16.39 19.18
以前の終値
18.05
始値
18.03
買値
17.70
買値
18.00
安値
17.70
高値
18.03
出来高
43
1日の変化
-1.94%
1ヶ月の変化
2.25%
6ヶ月の変化
4.24%
1年の変化
4.24%
