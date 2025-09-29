КотировкиРазделы
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe

17.70 USD 0.35 (1.94%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNO-PN за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.70, а максимальная — 18.03.

Следите за динамикой Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNO-PN сегодня?

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) сегодня оценивается на уровне 17.70. Инструмент торгуется в пределах -1.94%, вчерашнее закрытие составило 18.05, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe?

Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 17.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.24% и USD. Отслеживайте движения VNO-PN на графике в реальном времени.

Как купить акции VNO-PN?

Вы можете купить акции Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) по текущей цене 17.70. Ордера обычно размещаются около 17.70 или 18.00, тогда как 39 и -1.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNO-PN?

Инвестирование в Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 16.39 - 19.18 и текущей цены 17.70. Многие сравнивают 2.25% и 4.24% перед размещением ордеров на 17.70 или 18.00. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) за последний год составила 19.18. Акции заметно колебались в пределах 16.39 - 19.18, сравнение с 18.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) за год составила 16.39. Сравнение с текущими 17.70 и 16.39 - 19.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNO-PN?

В прошлом Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.05 и 4.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.70 18.03
Годовой диапазон
16.39 19.18
Предыдущее закрытие
18.05
Open
18.03
Bid
17.70
Ask
18.00
Low
17.70
High
18.03
Объем
39
Дневное изменение
-1.94%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
4.24%
Годовое изменение
4.24%
