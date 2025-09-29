- Обзор рынка
VNO-PN: Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe
Курс VNO-PN за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.70, а максимальная — 18.03.
Следите за динамикой Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNO-PN сегодня?
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) сегодня оценивается на уровне 17.70. Инструмент торгуется в пределах -1.94%, вчерашнее закрытие составило 18.05, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe?
Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 17.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.24% и USD. Отслеживайте движения VNO-PN на графике в реальном времени.
Как купить акции VNO-PN?
Вы можете купить акции Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PN) по текущей цене 17.70. Ордера обычно размещаются около 17.70 или 18.00, тогда как 39 и -1.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNO-PN?
Инвестирование в Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 16.39 - 19.18 и текущей цены 17.70. Многие сравнивают 2.25% и 4.24% перед размещением ордеров на 17.70 или 18.00. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?
Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) за последний год составила 19.18. Акции заметно колебались в пределах 16.39 - 19.18, сравнение с 18.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?
Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PN) за год составила 16.39. Сравнение с текущими 17.70 и 16.39 - 19.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNO-PN?
В прошлом Vornado Realty Trust 5.25% Series N Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.05 и 4.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.05
- Open
- 18.03
- Bid
- 17.70
- Ask
- 18.00
- Low
- 17.70
- High
- 18.03
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -1.94%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 4.24%
- Годовое изменение
- 4.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%