VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %
A taxa do VNO-PL para hoje mudou para -0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.90 e o mais alto foi 18.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust Pfd Ser L %. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VNO-PL hoje?
Hoje Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) está avaliado em 17.90. O instrumento é negociado dentro de -0.61%, o fechamento de ontem foi 18.01, e o volume de negociação atingiu 116. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PL em tempo real.
As ações de Vornado Realty Trust Pfd Ser L % pagam dividendos?
Atualmente Vornado Realty Trust Pfd Ser L % está avaliado em 17.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.99% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VNO-PL?
Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) pelo preço atual 17.90. Ordens geralmente são executadas perto de 17.90 ou 18.20, enquanto 116 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VNO-PL?
Investir em Vornado Realty Trust Pfd Ser L % envolve considerar a faixa anual 16.50 - 19.22 e o preço atual 17.90. Muitos comparam 0.62% e 1.99% antes de enviar ordens em 17.90 ou 18.20. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) no último ano foi 19.22. As ações oscilaram bastante dentro de 16.50 - 19.22, e a comparação com 18.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust Pfd Ser L % no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) no ano foi 16.50. A comparação com o preço atual 17.90 e 16.50 - 19.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PL?
No passado Vornado Realty Trust Pfd Ser L % passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.01 e 1.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.01
- Open
- 17.90
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Low
- 17.90
- High
- 18.19
- Volume
- 116
- Mudança diária
- -0.61%
- Mudança mensal
- 0.62%
- Mudança de 6 meses
- 1.99%
- Mudança anual
- 1.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4