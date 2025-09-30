CotaçõesSeções
VNO-PL
VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %

17.90 USD 0.11 (0.61%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VNO-PL para hoje mudou para -0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.90 e o mais alto foi 18.19.

Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust Pfd Ser L %. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VNO-PL hoje?

Hoje Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) está avaliado em 17.90. O instrumento é negociado dentro de -0.61%, o fechamento de ontem foi 18.01, e o volume de negociação atingiu 116. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PL em tempo real.

As ações de Vornado Realty Trust Pfd Ser L % pagam dividendos?

Atualmente Vornado Realty Trust Pfd Ser L % está avaliado em 17.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.99% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VNO-PL?

Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) pelo preço atual 17.90. Ordens geralmente são executadas perto de 17.90 ou 18.20, enquanto 116 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VNO-PL?

Investir em Vornado Realty Trust Pfd Ser L % envolve considerar a faixa anual 16.50 - 19.22 e o preço atual 17.90. Muitos comparam 0.62% e 1.99% antes de enviar ordens em 17.90 ou 18.20. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) no último ano foi 19.22. As ações oscilaram bastante dentro de 16.50 - 19.22, e a comparação com 18.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust Pfd Ser L % no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) no ano foi 16.50. A comparação com o preço atual 17.90 e 16.50 - 19.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PL?

No passado Vornado Realty Trust Pfd Ser L % passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.01 e 1.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.90 18.19
Faixa anual
16.50 19.22
Fechamento anterior
18.01
Open
17.90
Bid
17.90
Ask
18.20
Low
17.90
High
18.19
Volume
116
Mudança diária
-0.61%
Mudança mensal
0.62%
Mudança de 6 meses
1.99%
Mudança anual
1.99%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4