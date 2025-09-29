КотировкиРазделы
Валюты / VNO-PL
Назад в Рынок акций США

VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %

18.05 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNO-PL за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.90, а максимальная — 18.19.

Следите за динамикой Vornado Realty Trust Pfd Ser L %. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNO-PL сегодня?

Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) сегодня оценивается на уровне 18.05. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 18.01, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust Pfd Ser L %?

Vornado Realty Trust Pfd Ser L % в настоящее время оценивается в 18.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.85% и USD. Отслеживайте движения VNO-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции VNO-PL?

Вы можете купить акции Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) по текущей цене 18.05. Ордера обычно размещаются около 18.05 или 18.35, тогда как 109 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNO-PL?

Инвестирование в Vornado Realty Trust Pfd Ser L % предполагает учет годового диапазона 16.50 - 19.22 и текущей цены 18.05. Многие сравнивают 1.46% и 2.85% перед размещением ордеров на 18.05 или 18.35. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) за последний год составила 19.22. Акции заметно колебались в пределах 16.50 - 19.22, сравнение с 18.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust Pfd Ser L % на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) за год составила 16.50. Сравнение с текущими 18.05 и 16.50 - 19.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNO-PL?

В прошлом Vornado Realty Trust Pfd Ser L % проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.01 и 2.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.90 18.19
Годовой диапазон
16.50 19.22
Предыдущее закрытие
18.01
Open
17.90
Bid
18.05
Ask
18.35
Low
17.90
High
18.19
Объем
109
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
2.85%
Годовое изменение
2.85%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.