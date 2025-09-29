- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %
Курс VNO-PL за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.90, а максимальная — 18.19.
Следите за динамикой Vornado Realty Trust Pfd Ser L %. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNO-PL сегодня?
Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) сегодня оценивается на уровне 18.05. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 18.01, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust Pfd Ser L %?
Vornado Realty Trust Pfd Ser L % в настоящее время оценивается в 18.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.85% и USD. Отслеживайте движения VNO-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции VNO-PL?
Вы можете купить акции Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) по текущей цене 18.05. Ордера обычно размещаются около 18.05 или 18.35, тогда как 109 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNO-PL?
Инвестирование в Vornado Realty Trust Pfd Ser L % предполагает учет годового диапазона 16.50 - 19.22 и текущей цены 18.05. Многие сравнивают 1.46% и 2.85% перед размещением ордеров на 18.05 или 18.35. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?
Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) за последний год составила 19.22. Акции заметно колебались в пределах 16.50 - 19.22, сравнение с 18.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust Pfd Ser L % на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?
Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) за год составила 16.50. Сравнение с текущими 18.05 и 16.50 - 19.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNO-PL?
В прошлом Vornado Realty Trust Pfd Ser L % проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.01 и 2.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.01
- Open
- 17.90
- Bid
- 18.05
- Ask
- 18.35
- Low
- 17.90
- High
- 18.19
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 2.85%
- Годовое изменение
- 2.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%