VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %

17.90 USD 0.11 (0.61%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VNO-PLの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり17.90の安値と18.19の高値で取引されました。

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VNO-PL株の現在の価格は？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %の株価は本日17.90です。-0.61%内で取引され、前日の終値は18.01、取引量は116に達しました。VNO-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %の株は配当を出しますか？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %の現在の価格は17.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.99%やUSDにも注目します。VNO-PLの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PL株を買う方法は？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %の株は現在17.90で購入可能です。注文は通常17.90または18.20付近で行われ、116や0.00%が市場の動きを示します。VNO-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。

VNO-PL株に投資する方法は？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %への投資では、年間の値幅16.50 - 19.22と現在の17.90を考慮します。注文は多くの場合17.90や18.20で行われる前に、0.62%や1.99%と比較されます。VNO-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最高値は？

VORNADO REALTY TRUSTの過去1年の最高値は19.22でした。16.50 - 19.22内で株価は大きく変動し、18.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vornado Realty Trust Pfd Ser L %のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最低値は？

VORNADO REALTY TRUST(VNO-PL)の年間最安値は16.50でした。現在の17.90や16.50 - 19.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNO-PLの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PLの株式分割はいつ行われましたか？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.01、1.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.90 18.19
1年のレンジ
16.50 19.22
以前の終値
18.01
始値
17.90
買値
17.90
買値
18.20
安値
17.90
高値
18.19
出来高
116
1日の変化
-0.61%
1ヶ月の変化
0.62%
6ヶ月の変化
1.99%
1年の変化
1.99%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待