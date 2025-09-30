- Panoramica
VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %
Il tasso di cambio VNO-PL ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.90 e ad un massimo di 18.19.
Segui le dinamiche di Vornado Realty Trust Pfd Ser L %. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VNO-PL oggi?
Oggi le azioni Vornado Realty Trust Pfd Ser L % sono prezzate a 17.90. Viene scambiato all'interno di -0.61%, la chiusura di ieri è stata 18.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 116. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNO-PL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vornado Realty Trust Pfd Ser L % pagano dividendi?
Vornado Realty Trust Pfd Ser L % è attualmente valutato a 17.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNO-PL.
Come acquistare azioni VNO-PL?
Puoi acquistare azioni Vornado Realty Trust Pfd Ser L % al prezzo attuale di 17.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.90 o 18.20, mentre 116 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNO-PL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VNO-PL?
Investire in Vornado Realty Trust Pfd Ser L % implica considerare l'intervallo annuale 16.50 - 19.22 e il prezzo attuale 17.90. Molti confrontano 0.62% e 1.99% prima di effettuare ordini su 17.90 o 18.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNO-PL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo massimo di VORNADO REALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 19.22. All'interno di 16.50 - 19.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vornado Realty Trust Pfd Ser L % utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo più basso di VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) nel corso dell'anno è stato 16.50. Confrontandolo con gli attuali 17.90 e 16.50 - 19.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNO-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNO-PL?
Vornado Realty Trust Pfd Ser L % ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.01 e 1.99%.
- Chiusura Precedente
- 18.01
- Apertura
- 17.90
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Minimo
- 17.90
- Massimo
- 18.19
- Volume
- 116
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- 0.62%
- Variazione Semestrale
- 1.99%
- Variazione Annuale
- 1.99%
