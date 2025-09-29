报价部分
货币 / VNO-PL
回到股票

VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %

17.90 USD 0.11 (0.61%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VNO-PL汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点17.90和高点18.19进行交易。

关注Vornado Realty Trust Pfd Ser L %动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VNO-PL股票今天的价格是多少？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %股票今天的定价为17.90。它在-0.61%范围内交易，昨天的收盘价为18.01，交易量达到116。VNO-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %股票是否支付股息？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %目前的价值为17.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.99%和USD。实时查看图表以跟踪VNO-PL走势。

如何购买VNO-PL股票？

您可以以17.90的当前价格购买Vornado Realty Trust Pfd Ser L %股票。订单通常设置在17.90或18.20附近，而116和0.00%显示市场活动。立即关注VNO-PL的实时图表更新。

如何投资VNO-PL股票？

投资Vornado Realty Trust Pfd Ser L %需要考虑年度范围16.50 - 19.22和当前价格17.90。许多人在以17.90或18.20下订单之前，会比较0.62%和。实时查看VNO-PL价格图表，了解每日变化。

VORNADO REALTY TRUST股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VORNADO REALTY TRUST的最高价格是19.22。在16.50 - 19.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vornado Realty Trust Pfd Ser L %的绩效。

VORNADO REALTY TRUST股票的最低价格是多少？

VORNADO REALTY TRUST（VNO-PL）的最低价格为16.50。将其与当前的17.90和16.50 - 19.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNO-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VNO-PL股票是什么时候拆分的？

Vornado Realty Trust Pfd Ser L %历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.01和1.99%中可见。

日范围
17.90 18.19
年范围
16.50 19.22
前一天收盘价
18.01
开盘价
17.90
卖价
17.90
买价
18.20
最低价
17.90
最高价
18.19
交易量
116
日变化
-0.61%
月变化
0.62%
6个月变化
1.99%
年变化
1.99%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值