VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %
Der Wechselkurs von VNO-PL hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.90 bis zu einem Hoch von 18.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust Pfd Ser L %-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VNO-PL heute?
Die Aktie von Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) notiert heute bei 17.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.01 und das Handelsvolumen erreichte 116. Das Live-Chart von VNO-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VNO-PL Dividenden?
Vornado Realty Trust Pfd Ser L % wird derzeit mit 17.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich VNO-PL-Aktien?
Sie können Aktien von Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) zum aktuellen Kurs von 17.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.90 oder 18.20 platziert, während 116 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VNO-PL-Aktien?
Bei einer Investition in Vornado Realty Trust Pfd Ser L % müssen die jährliche Spanne 16.50 - 19.22 und der aktuelle Kurs 17.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 1.99%, bevor sie Orders zu 17.90 oder 18.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) im vergangenen Jahr lag bei 19.22. Innerhalb von 16.50 - 19.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust Pfd Ser L % mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) im Laufe des Jahres betrug 16.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.90 und der Spanne 16.50 - 19.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VNO-PL statt?
Vornado Realty Trust Pfd Ser L % hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.01 und 1.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.01
- Eröffnung
- 17.90
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Tief
- 17.90
- Hoch
- 18.19
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 1.99%
- Jahresänderung
- 1.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4