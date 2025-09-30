KurseKategorien
Währungen / VNO-PL
VNO-PL: Vornado Realty Trust Pfd Ser L %

17.90 USD 0.11 (0.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNO-PL hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.90 bis zu einem Hoch von 18.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust Pfd Ser L %-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VNO-PL heute?

Die Aktie von Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) notiert heute bei 17.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.01 und das Handelsvolumen erreichte 116. Das Live-Chart von VNO-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VNO-PL Dividenden?

Vornado Realty Trust Pfd Ser L % wird derzeit mit 17.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich VNO-PL-Aktien?

Sie können Aktien von Vornado Realty Trust Pfd Ser L % (VNO-PL) zum aktuellen Kurs von 17.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.90 oder 18.20 platziert, während 116 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VNO-PL-Aktien?

Bei einer Investition in Vornado Realty Trust Pfd Ser L % müssen die jährliche Spanne 16.50 - 19.22 und der aktuelle Kurs 17.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 1.99%, bevor sie Orders zu 17.90 oder 18.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) im vergangenen Jahr lag bei 19.22. Innerhalb von 16.50 - 19.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust Pfd Ser L % mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PL) im Laufe des Jahres betrug 16.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.90 und der Spanne 16.50 - 19.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VNO-PL statt?

Vornado Realty Trust Pfd Ser L % hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.01 und 1.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.90 18.19
Jahresspanne
16.50 19.22
Vorheriger Schlusskurs
18.01
Eröffnung
17.90
Bid
17.90
Ask
18.20
Tief
17.90
Hoch
18.19
Volumen
116
Tagesänderung
-0.61%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
1.99%
Jahresänderung
1.99%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4