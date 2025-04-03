Moedas / VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
39.31 USD 0.43 (1.11%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VLGEA para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.29 e o mais alto foi 39.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Village Super Market Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLGEA Notícias
Faixa diária
38.29 39.37
Faixa anual
28.33 40.14
- Fechamento anterior
- 38.88
- Open
- 38.61
- Bid
- 39.31
- Ask
- 39.61
- Low
- 38.29
- High
- 39.37
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 1.11%
- Mudança mensal
- 8.14%
- Mudança de 6 meses
- 3.42%
- Mudança anual
- 25.35%
