VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
39.27 USD 0.47 (1.18%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLGEA за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.20, а максимальная — 39.95.
Следите за динамикой Village Super Market Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VLGEA
Дневной диапазон
39.20 39.95
Годовой диапазон
28.33 40.14
- Предыдущее закрытие
- 39.74
- Open
- 39.65
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Low
- 39.20
- High
- 39.95
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- 8.03%
- 6-месячное изменение
- 3.31%
- Годовое изменение
- 25.22%
