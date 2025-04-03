Divisas / VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
38.88 USD 0.39 (0.99%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VLGEA de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.77, mientras que el máximo ha alcanzado 39.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Village Super Market Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VLGEA News
Rango diario
38.77 39.98
Rango anual
28.33 40.14
- Cierres anteriores
- 39.27
- Open
- 39.20
- Bid
- 38.88
- Ask
- 39.18
- Low
- 38.77
- High
- 39.98
- Volumen
- 177
- Cambio diario
- -0.99%
- Cambio mensual
- 6.96%
- Cambio a 6 meses
- 2.29%
- Cambio anual
- 23.98%
