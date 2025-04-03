Währungen / VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
38.74 USD 0.54 (1.37%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLGEA hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.56 bis zu einem Hoch von 39.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Village Super Market Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.56 39.76
Jahresspanne
28.33 40.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.28
- Eröffnung
- 39.40
- Bid
- 38.74
- Ask
- 39.04
- Tief
- 38.56
- Hoch
- 39.76
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- 1.92%
- Jahresänderung
- 23.53%
