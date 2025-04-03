货币 / VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
39.21 USD 0.06 (0.15%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VLGEA汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点39.20和高点39.98进行交易。
关注Village Super Market Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VLGEA新闻
- Village Super Market: Store Replacements Continue To Boost The Bottom Line (NASDAQ:VLGEA)
- Village Super Market declares quarterly cash dividends
- Village Super Market, Inc. Reports Results For The Third Quarter Ended April 26, 2025
- VLGEA stock hits 52-week high at $38.86 amid robust growth
- Village Super Market: Shares Offer Additional Upside From Here (NASDAQ:VLGEA)
- Village Super Market (VLGEA): Still On A Tear, And Why It May (Or May Not) Continue
日范围
39.20 39.98
年范围
28.33 40.14
- 前一天收盘价
- 39.27
- 开盘价
- 39.20
- 卖价
- 39.21
- 买价
- 39.51
- 最低价
- 39.20
- 最高价
- 39.98
- 交易量
- 130
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 7.87%
- 6个月变化
- 3.16%
- 年变化
- 25.03%
