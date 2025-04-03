QuotazioniSezioni
VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A

38.68 USD 0.60 (1.53%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VLGEA ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.38 e ad un massimo di 39.76.

Segui le dinamiche di Village Super Market Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.38 39.76
Intervallo Annuale
28.33 40.14
Chiusura Precedente
39.28
Apertura
39.40
Bid
38.68
Ask
38.98
Minimo
38.38
Massimo
39.76
Volume
178
Variazione giornaliera
-1.53%
Variazione Mensile
6.41%
Variazione Semestrale
1.76%
Variazione Annuale
23.34%
