Valute / VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
38.68 USD 0.60 (1.53%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VLGEA ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.38 e ad un massimo di 39.76.
Segui le dinamiche di Village Super Market Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.38 39.76
Intervallo Annuale
28.33 40.14
- Chiusura Precedente
- 39.28
- Apertura
- 39.40
- Bid
- 38.68
- Ask
- 38.98
- Minimo
- 38.38
- Massimo
- 39.76
- Volume
- 178
- Variazione giornaliera
- -1.53%
- Variazione Mensile
- 6.41%
- Variazione Semestrale
- 1.76%
- Variazione Annuale
- 23.34%
21 settembre, domenica