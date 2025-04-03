クォートセクション
通貨 / VLGEA
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A

39.28 USD 0.40 (1.03%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VLGEAの今日の為替レートは、1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり38.29の安値と39.37の高値で取引されました。

Village Super Market Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
38.29 39.37
1年のレンジ
28.33 40.14
以前の終値
38.88
始値
38.61
買値
39.28
買値
39.58
安値
38.29
高値
39.37
出来高
147
1日の変化
1.03%
1ヶ月の変化
8.06%
6ヶ月の変化
3.34%
1年の変化
25.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K