通貨 / VLGEA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VLGEA: Village Super Market Inc - Class A
39.28 USD 0.40 (1.03%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VLGEAの今日の為替レートは、1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり38.29の安値と39.37の高値で取引されました。
Village Super Market Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLGEA News
- Village Super Market Is Super Cheap (NASDAQ:VLGEA)
- Village Super Market: Store Replacements Continue To Boost The Bottom Line (NASDAQ:VLGEA)
- Village Super Market declares quarterly cash dividends
- Village Super Market, Inc. Reports Results For The Third Quarter Ended April 26, 2025
- VLGEA stock hits 52-week high at $38.86 amid robust growth
- Village Super Market: Shares Offer Additional Upside From Here (NASDAQ:VLGEA)
- Village Super Market (VLGEA): Still On A Tear, And Why It May (Or May Not) Continue
1日のレンジ
38.29 39.37
1年のレンジ
28.33 40.14
- 以前の終値
- 38.88
- 始値
- 38.61
- 買値
- 39.28
- 買値
- 39.58
- 安値
- 38.29
- 高値
- 39.37
- 出来高
- 147
- 1日の変化
- 1.03%
- 1ヶ月の変化
- 8.06%
- 6ヶ月の変化
- 3.34%
- 1年の変化
- 25.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K