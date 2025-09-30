- Visão do mercado
VIVS: Vivosim Labs, INC.
A taxa do VIVS para hoje mudou para -5.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.00 e o mais alto foi 3.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Vivosim Labs, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VIVS hoje?
Hoje Vivosim Labs, INC. (VIVS) está avaliado em 3.02. O instrumento é negociado dentro de -5.92%, o fechamento de ontem foi 3.21, e o volume de negociação atingiu 116. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VIVS em tempo real.
As ações de Vivosim Labs, INC. pagam dividendos?
Atualmente Vivosim Labs, INC. está avaliado em 3.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 37.27% e USD. Monitore os movimentos de VIVS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VIVS?
Você pode comprar ações de Vivosim Labs, INC. (VIVS) pelo preço atual 3.02. Ordens geralmente são executadas perto de 3.02 ou 3.32, enquanto 116 e -5.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VIVS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VIVS?
Investir em Vivosim Labs, INC. envolve considerar a faixa anual 1.41 - 5.30 e o preço atual 3.02. Muitos comparam 25.83% e 37.27% antes de enviar ordens em 3.02 ou 3.32. Estude as mudanças diárias de preço de VIVS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Vivosim Labs, INC.?
O maior preço de Vivosim Labs, INC. (VIVS) no último ano foi 5.30. As ações oscilaram bastante dentro de 1.41 - 5.30, e a comparação com 3.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vivosim Labs, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Vivosim Labs, INC.?
O menor preço de Vivosim Labs, INC. (VIVS) no ano foi 1.41. A comparação com o preço atual 3.02 e 1.41 - 5.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VIVS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VIVS?
No passado Vivosim Labs, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.21 e 37.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.21
- Open
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Low
- 3.00
- High
- 3.31
- Volume
- 116
- Mudança diária
- -5.92%
- Mudança mensal
- 25.83%
- Mudança de 6 meses
- 37.27%
- Mudança anual
- 37.27%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4