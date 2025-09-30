QuotazioniSezioni
VIVS
VIVS: Vivosim Labs, INC.

3.02 USD 0.19 (5.92%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIVS ha avuto una variazione del -5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.00 e ad un massimo di 3.31.

Segui le dinamiche di Vivosim Labs, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VIVS oggi?

Oggi le azioni Vivosim Labs, INC. sono prezzate a 3.02. Viene scambiato all'interno di -5.92%, la chiusura di ieri è stata 3.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 116. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VIVS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vivosim Labs, INC. pagano dividendi?

Vivosim Labs, INC. è attualmente valutato a 3.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VIVS.

Come acquistare azioni VIVS?

Puoi acquistare azioni Vivosim Labs, INC. al prezzo attuale di 3.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 3.02 o 3.32, mentre 116 e -5.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VIVS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VIVS?

Investire in Vivosim Labs, INC. implica considerare l'intervallo annuale 1.41 - 5.30 e il prezzo attuale 3.02. Molti confrontano 25.83% e 37.27% prima di effettuare ordini su 3.02 o 3.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VIVS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vivosim Labs, INC.?

Il prezzo massimo di Vivosim Labs, INC. nell'ultimo anno è stato 5.30. All'interno di 1.41 - 5.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vivosim Labs, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vivosim Labs, INC.?

Il prezzo più basso di Vivosim Labs, INC. (VIVS) nel corso dell'anno è stato 1.41. Confrontandolo con gli attuali 3.02 e 1.41 - 5.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VIVS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VIVS?

Vivosim Labs, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.21 e 37.27%.

Intervallo Giornaliero
3.00 3.31
Intervallo Annuale
1.41 5.30
Chiusura Precedente
3.21
Apertura
3.21
Bid
3.02
Ask
3.32
Minimo
3.00
Massimo
3.31
Volume
116
Variazione giornaliera
-5.92%
Variazione Mensile
25.83%
Variazione Semestrale
37.27%
Variazione Annuale
37.27%
