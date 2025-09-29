VIVS: Vivosim Labs, INC.
今日VIVS汇率已更改-5.92%。当日，交易品种以低点3.00和高点3.31进行交易。
关注Vivosim Labs, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VIVS股票今天的价格是多少？
Vivosim Labs, INC.股票今天的定价为3.02。它在-5.92%范围内交易，昨天的收盘价为3.21，交易量达到116。VIVS的实时价格图表显示了这些更新。
Vivosim Labs, INC.股票是否支付股息？
Vivosim Labs, INC.目前的价值为3.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.27%和USD。实时查看图表以跟踪VIVS走势。
如何购买VIVS股票？
您可以以3.02的当前价格购买Vivosim Labs, INC.股票。订单通常设置在3.02或3.32附近，而116和-5.92%显示市场活动。立即关注VIVS的实时图表更新。
如何投资VIVS股票？
投资Vivosim Labs, INC.需要考虑年度范围1.41 - 5.30和当前价格3.02。许多人在以3.02或3.32下订单之前，会比较25.83%和。实时查看VIVS价格图表，了解每日变化。
Vivosim Labs, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vivosim Labs, INC.的最高价格是5.30。在1.41 - 5.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vivosim Labs, INC.的绩效。
Vivosim Labs, INC.股票的最低价格是多少？
Vivosim Labs, INC.（VIVS）的最低价格为1.41。将其与当前的3.02和1.41 - 5.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VIVS股票是什么时候拆分的？
Vivosim Labs, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.21和37.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.21
- 开盘价
- 3.21
- 卖价
- 3.02
- 买价
- 3.32
- 最低价
- 3.00
- 最高价
- 3.31
- 交易量
- 116
- 日变化
- -5.92%
- 月变化
- 25.83%
- 6个月变化
- 37.27%
- 年变化
- 37.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值