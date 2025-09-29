报价部分
货币 / VIVS
VIVS: Vivosim Labs, INC.

3.02 USD 0.19 (5.92%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VIVS汇率已更改-5.92%。当日，交易品种以低点3.00和高点3.31进行交易。

关注Vivosim Labs, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VIVS股票今天的价格是多少？

Vivosim Labs, INC.股票今天的定价为3.02。它在-5.92%范围内交易，昨天的收盘价为3.21，交易量达到116。VIVS的实时价格图表显示了这些更新。

Vivosim Labs, INC.股票是否支付股息？

Vivosim Labs, INC.目前的价值为3.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.27%和USD。实时查看图表以跟踪VIVS走势。

如何购买VIVS股票？

您可以以3.02的当前价格购买Vivosim Labs, INC.股票。订单通常设置在3.02或3.32附近，而116和-5.92%显示市场活动。立即关注VIVS的实时图表更新。

如何投资VIVS股票？

投资Vivosim Labs, INC.需要考虑年度范围1.41 - 5.30和当前价格3.02。许多人在以3.02或3.32下订单之前，会比较25.83%和。实时查看VIVS价格图表，了解每日变化。

Vivosim Labs, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vivosim Labs, INC.的最高价格是5.30。在1.41 - 5.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vivosim Labs, INC.的绩效。

Vivosim Labs, INC.股票的最低价格是多少？

Vivosim Labs, INC.（VIVS）的最低价格为1.41。将其与当前的3.02和1.41 - 5.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VIVS股票是什么时候拆分的？

Vivosim Labs, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.21和37.27%中可见。

日范围
3.00 3.31
年范围
1.41 5.30
前一天收盘价
3.21
开盘价
3.21
卖价
3.02
买价
3.32
最低价
3.00
最高价
3.31
交易量
116
日变化
-5.92%
月变化
25.83%
6个月变化
37.27%
年变化
37.27%
