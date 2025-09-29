КотировкиРазделы
VIVS: Vivosim Labs, INC.

3.02 USD 0.19 (5.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIVS за сегодня изменился на -5.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.00, а максимальная — 3.31.

Следите за динамикой Vivosim Labs, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VIVS сегодня?

Vivosim Labs, INC. (VIVS) сегодня оценивается на уровне 3.02. Инструмент торгуется в пределах -5.92%, вчерашнее закрытие составило 3.21, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIVS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vivosim Labs, INC.?

Vivosim Labs, INC. в настоящее время оценивается в 3.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.27% и USD. Отслеживайте движения VIVS на графике в реальном времени.

Как купить акции VIVS?

Вы можете купить акции Vivosim Labs, INC. (VIVS) по текущей цене 3.02. Ордера обычно размещаются около 3.02 или 3.32, тогда как 116 и -5.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIVS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VIVS?

Инвестирование в Vivosim Labs, INC. предполагает учет годового диапазона 1.41 - 5.30 и текущей цены 3.02. Многие сравнивают 25.83% и 37.27% перед размещением ордеров на 3.02 или 3.32. Изучайте ежедневные изменения цены VIVS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vivosim Labs, INC.?

Самая высокая цена Vivosim Labs, INC. (VIVS) за последний год составила 5.30. Акции заметно колебались в пределах 1.41 - 5.30, сравнение с 3.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vivosim Labs, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vivosim Labs, INC.?

Самая низкая цена Vivosim Labs, INC. (VIVS) за год составила 1.41. Сравнение с текущими 3.02 и 1.41 - 5.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIVS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VIVS?

В прошлом Vivosim Labs, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.21 и 37.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.00 3.31
Годовой диапазон
1.41 5.30
Предыдущее закрытие
3.21
Open
3.21
Bid
3.02
Ask
3.32
Low
3.00
High
3.31
Объем
116
Дневное изменение
-5.92%
Месячное изменение
25.83%
6-месячное изменение
37.27%
Годовое изменение
37.27%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.