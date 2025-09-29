- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIVS: Vivosim Labs, INC.
Курс VIVS за сегодня изменился на -5.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.00, а максимальная — 3.31.
Следите за динамикой Vivosim Labs, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VIVS сегодня?
Vivosim Labs, INC. (VIVS) сегодня оценивается на уровне 3.02. Инструмент торгуется в пределах -5.92%, вчерашнее закрытие составило 3.21, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIVS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vivosim Labs, INC.?
Vivosim Labs, INC. в настоящее время оценивается в 3.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.27% и USD. Отслеживайте движения VIVS на графике в реальном времени.
Как купить акции VIVS?
Вы можете купить акции Vivosim Labs, INC. (VIVS) по текущей цене 3.02. Ордера обычно размещаются около 3.02 или 3.32, тогда как 116 и -5.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIVS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VIVS?
Инвестирование в Vivosim Labs, INC. предполагает учет годового диапазона 1.41 - 5.30 и текущей цены 3.02. Многие сравнивают 25.83% и 37.27% перед размещением ордеров на 3.02 или 3.32. Изучайте ежедневные изменения цены VIVS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vivosim Labs, INC.?
Самая высокая цена Vivosim Labs, INC. (VIVS) за последний год составила 5.30. Акции заметно колебались в пределах 1.41 - 5.30, сравнение с 3.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vivosim Labs, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vivosim Labs, INC.?
Самая низкая цена Vivosim Labs, INC. (VIVS) за год составила 1.41. Сравнение с текущими 3.02 и 1.41 - 5.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIVS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VIVS?
В прошлом Vivosim Labs, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.21 и 37.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.21
- Open
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Low
- 3.00
- High
- 3.31
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -5.92%
- Месячное изменение
- 25.83%
- 6-месячное изменение
- 37.27%
- Годовое изменение
- 37.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%