VIVS: Vivosim Labs, INC.
Le taux de change de VIVS a changé de -5.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.00 et à un maximum de 3.31.
Suivez la dynamique Vivosim Labs, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VIVS aujourd'hui ?
L'action Vivosim Labs, INC. est cotée à 3.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans -5.92%, a clôturé hier à 3.21 et son volume d'échange a atteint 116. Le graphique en temps réel du cours de VIVS présente ces mises à jour.
L'action Vivosim Labs, INC. verse-t-elle des dividendes ?
Vivosim Labs, INC. est actuellement valorisé à 3.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 37.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VIVS.
Comment acheter des actions VIVS ?
Vous pouvez acheter des actions Vivosim Labs, INC. au cours actuel de 3.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 3.02 ou de 3.32, le 116 et le -5.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VIVS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VIVS ?
Investir dans Vivosim Labs, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.41 - 5.30 et le prix actuel 3.02. Beaucoup comparent 25.83% et 37.27% avant de passer des ordres à 3.02 ou 3.32. Consultez le graphique du cours de VIVS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vivosim Labs, INC. ?
Le cours le plus élevé de Vivosim Labs, INC. l'année dernière était 5.30. Au cours de 1.41 - 5.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vivosim Labs, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Vivosim Labs, INC. ?
Le cours le plus bas de Vivosim Labs, INC. (VIVS) sur l'année a été 1.41. Sa comparaison avec 3.02 et 1.41 - 5.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VIVS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VIVS a-t-elle été divisée ?
Vivosim Labs, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.21 et 37.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.21
- Ouverture
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Plus Bas
- 3.00
- Plus Haut
- 3.31
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- -5.92%
- Changement Mensuel
- 25.83%
- Changement à 6 Mois
- 37.27%
- Changement Annuel
- 37.27%
