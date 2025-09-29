- Panorámica
VIVS: Vivosim Labs, INC.
El tipo de cambio de VIVS de hoy ha cambiado un -5.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.00, mientras que el máximo ha alcanzado 3.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivosim Labs, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VIVS hoy?
Vivosim Labs, INC. (VIVS) se evalúa hoy en 3.02. El instrumento se negocia dentro de -5.92%; el cierre de ayer ha sido 3.21 y el volumen comercial ha alcanzado 116. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VIVS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vivosim Labs, INC.?
Vivosim Labs, INC. se evalúa actualmente en 3.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 37.27% y USD. Monitoree los movimientos de VIVS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VIVS?
Puede comprar acciones de Vivosim Labs, INC. (VIVS) al precio actual de 3.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 3.02 o 3.32, mientras que 116 y -5.92% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VIVS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VIVS?
Invertir en Vivosim Labs, INC. implica tener en cuenta el rango anual 1.41 - 5.30 y el precio actual 3.02. Muchos comparan 25.83% y 37.27% antes de colocar órdenes en 3.02 o 3.32. Estudie los cambios diarios de precios de VIVS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Vivosim Labs, INC.?
El precio más alto de Vivosim Labs, INC. (VIVS) en el último año ha sido 5.30. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.41 - 5.30, una comparación con 3.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vivosim Labs, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Vivosim Labs, INC.?
El precio más bajo de Vivosim Labs, INC. (VIVS) para el año ha sido 1.41. La comparación con los actuales 3.02 y 1.41 - 5.30 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VIVS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VIVS?
En el pasado, Vivosim Labs, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.21 y 37.27% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.21
- Open
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Low
- 3.00
- High
- 3.31
- Volumen
- 116
- Cambio diario
- -5.92%
- Cambio mensual
- 25.83%
- Cambio a 6 meses
- 37.27%
- Cambio anual
- 37.27%
