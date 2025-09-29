- 概要
VIVS: Vivosim Labs, INC.
VIVSの今日の為替レートは、-5.92%変化しました。日中、通貨は1あたり3.00の安値と3.31の高値で取引されました。
Vivosim Labs, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VIVS株の現在の価格は？
Vivosim Labs, INC.の株価は本日3.02です。-5.92%内で取引され、前日の終値は3.21、取引量は116に達しました。VIVSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vivosim Labs, INC.の株は配当を出しますか？
Vivosim Labs, INC.の現在の価格は3.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は37.27%やUSDにも注目します。VIVSの動きはライブチャートで確認できます。
VIVS株を買う方法は？
Vivosim Labs, INC.の株は現在3.02で購入可能です。注文は通常3.02または3.32付近で行われ、116や-5.92%が市場の動きを示します。VIVSの最新情報はライブチャートで確認できます。
VIVS株に投資する方法は？
Vivosim Labs, INC.への投資では、年間の値幅1.41 - 5.30と現在の3.02を考慮します。注文は多くの場合3.02や3.32で行われる前に、25.83%や37.27%と比較されます。VIVSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Vivosim Labs, INC.の株の最高値は？
Vivosim Labs, INC.の過去1年の最高値は5.30でした。1.41 - 5.30内で株価は大きく変動し、3.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vivosim Labs, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Vivosim Labs, INC.の株の最低値は？
Vivosim Labs, INC.(VIVS)の年間最安値は1.41でした。現在の3.02や1.41 - 5.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIVSの動きはライブチャートで確認できます。
VIVSの株式分割はいつ行われましたか？
Vivosim Labs, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.21、37.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 3.21
- 始値
- 3.21
- 買値
- 3.02
- 買値
- 3.32
- 安値
- 3.00
- 高値
- 3.31
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- -5.92%
- 1ヶ月の変化
- 25.83%
- 6ヶ月の変化
- 37.27%
- 1年の変化
- 37.27%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
- 前