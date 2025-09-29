クォートセクション
通貨 / VIVS
株に戻る

VIVS: Vivosim Labs, INC.

3.02 USD 0.19 (5.92%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIVSの今日の為替レートは、-5.92%変化しました。日中、通貨は1あたり3.00の安値と3.31の高値で取引されました。

Vivosim Labs, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VIVS株の現在の価格は？

Vivosim Labs, INC.の株価は本日3.02です。-5.92%内で取引され、前日の終値は3.21、取引量は116に達しました。VIVSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vivosim Labs, INC.の株は配当を出しますか？

Vivosim Labs, INC.の現在の価格は3.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は37.27%やUSDにも注目します。VIVSの動きはライブチャートで確認できます。

VIVS株を買う方法は？

Vivosim Labs, INC.の株は現在3.02で購入可能です。注文は通常3.02または3.32付近で行われ、116や-5.92%が市場の動きを示します。VIVSの最新情報はライブチャートで確認できます。

VIVS株に投資する方法は？

Vivosim Labs, INC.への投資では、年間の値幅1.41 - 5.30と現在の3.02を考慮します。注文は多くの場合3.02や3.32で行われる前に、25.83%や37.27%と比較されます。VIVSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Vivosim Labs, INC.の株の最高値は？

Vivosim Labs, INC.の過去1年の最高値は5.30でした。1.41 - 5.30内で株価は大きく変動し、3.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vivosim Labs, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Vivosim Labs, INC.の株の最低値は？

Vivosim Labs, INC.(VIVS)の年間最安値は1.41でした。現在の3.02や1.41 - 5.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIVSの動きはライブチャートで確認できます。

VIVSの株式分割はいつ行われましたか？

Vivosim Labs, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.21、37.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.00 3.31
1年のレンジ
1.41 5.30
以前の終値
3.21
始値
3.21
買値
3.02
買値
3.32
安値
3.00
高値
3.31
出来高
116
1日の変化
-5.92%
1ヶ月の変化
25.83%
6ヶ月の変化
37.27%
1年の変化
37.27%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待