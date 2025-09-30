- Übersicht
VIVS: Vivosim Labs, INC.
Der Wechselkurs von VIVS hat sich für heute um -5.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.00 bis zu einem Hoch von 3.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vivosim Labs, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VIVS heute?
Die Aktie von Vivosim Labs, INC. (VIVS) notiert heute bei 3.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.92% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.21 und das Handelsvolumen erreichte 116. Das Live-Chart von VIVS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VIVS Dividenden?
Vivosim Labs, INC. wird derzeit mit 3.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 37.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VIVS zu verfolgen.
Wie kaufe ich VIVS-Aktien?
Sie können Aktien von Vivosim Labs, INC. (VIVS) zum aktuellen Kurs von 3.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.02 oder 3.32 platziert, während 116 und -5.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VIVS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VIVS-Aktien?
Bei einer Investition in Vivosim Labs, INC. müssen die jährliche Spanne 1.41 - 5.30 und der aktuelle Kurs 3.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 25.83% und 37.27%, bevor sie Orders zu 3.02 oder 3.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VIVS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vivosim Labs, INC.?
Der höchste Kurs von Vivosim Labs, INC. (VIVS) im vergangenen Jahr lag bei 5.30. Innerhalb von 1.41 - 5.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vivosim Labs, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vivosim Labs, INC.?
Der niedrigste Kurs von Vivosim Labs, INC. (VIVS) im Laufe des Jahres betrug 1.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.02 und der Spanne 1.41 - 5.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VIVS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VIVS statt?
Vivosim Labs, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.21 und 37.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.21
- Eröffnung
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Tief
- 3.00
- Hoch
- 3.31
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- -5.92%
- Monatsänderung
- 25.83%
- 6-Monatsänderung
- 37.27%
- Jahresänderung
- 37.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4