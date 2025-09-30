- Visão do mercado
VEEAW: VEEA INC.
A taxa do VEEAW para hoje mudou para 9.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0742 e o mais alto foi 0.0818.
Veja a dinâmica do par de moedas VEEA INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VEEAW hoje?
Hoje VEEA INC. (VEEAW) está avaliado em 0.0742. O instrumento é negociado dentro de 9.60%, o fechamento de ontem foi 0.0677, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VEEAW em tempo real.
As ações de VEEA INC. pagam dividendos?
Atualmente VEEA INC. está avaliado em 0.0742. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -69.08% e USD. Monitore os movimentos de VEEAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VEEAW?
Você pode comprar ações de VEEA INC. (VEEAW) pelo preço atual 0.0742. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0742 ou 0.0772, enquanto 2 e -9.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VEEAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VEEAW?
Investir em VEEA INC. envolve considerar a faixa anual 0.0525 - 0.2600 e o preço atual 0.0742. Muitos comparam -32.55% e 5.85% antes de enviar ordens em 0.0742 ou 0.0772. Estude as mudanças diárias de preço de VEEAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VEEA INC.?
O maior preço de VEEA INC. (VEEAW) no último ano foi 0.2600. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0525 - 0.2600, e a comparação com 0.0677 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VEEA INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VEEA INC.?
O menor preço de VEEA INC. (VEEAW) no ano foi 0.0525. A comparação com o preço atual 0.0742 e 0.0525 - 0.2600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VEEAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VEEAW?
No passado VEEA INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0677 e -69.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0677
- Open
- 0.0818
- Bid
- 0.0742
- Ask
- 0.0772
- Low
- 0.0742
- High
- 0.0818
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 9.60%
- Mudança mensal
- -32.55%
- Mudança de 6 meses
- 5.85%
- Mudança anual
- -69.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4