VEEAW: VEEA INC.
El tipo de cambio de VEEAW de hoy ha cambiado un 23.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0676, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0677.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VEEA INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VEEAW hoy?
VEEA INC. (VEEAW) se evalúa hoy en 0.0677. El instrumento se negocia dentro de 23.09%; el cierre de ayer ha sido 0.0550 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VEEAW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VEEA INC.?
VEEA INC. se evalúa actualmente en 0.0677. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -71.79% y USD. Monitoree los movimientos de VEEAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VEEAW?
Puede comprar acciones de VEEA INC. (VEEAW) al precio actual de 0.0677. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0677 o 0.0707, mientras que 2 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VEEAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VEEAW?
Invertir en VEEA INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.0525 - 0.2600 y el precio actual 0.0677. Muchos comparan -38.45% y -3.42% antes de colocar órdenes en 0.0677 o 0.0707. Estudie los cambios diarios de precios de VEEAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VEEA INC.?
El precio más alto de VEEA INC. (VEEAW) en el último año ha sido 0.2600. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0525 - 0.2600, una comparación con 0.0550 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VEEA INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VEEA INC.?
El precio más bajo de VEEA INC. (VEEAW) para el año ha sido 0.0525. La comparación con los actuales 0.0677 y 0.0525 - 0.2600 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VEEAW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VEEAW?
En el pasado, VEEA INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0550 y -71.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0550
- Open
- 0.0676
- Bid
- 0.0677
- Ask
- 0.0707
- Low
- 0.0676
- High
- 0.0677
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 23.09%
- Cambio mensual
- -38.45%
- Cambio a 6 meses
- -3.42%
- Cambio anual
- -71.79%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.