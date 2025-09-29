- 概要
VEEAW: VEEA INC.
VEEAWの今日の為替レートは、23.09%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0676の安値と0.0677の高値で取引されました。
VEEA INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VEEAW株の現在の価格は？
VEEA INC.の株価は本日0.0677です。23.09%内で取引され、前日の終値は0.0550、取引量は2に達しました。VEEAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VEEA INC.の株は配当を出しますか？
VEEA INC.の現在の価格は0.0677です。配当方針は会社によりますが、投資家は-71.79%やUSDにも注目します。VEEAWの動きはライブチャートで確認できます。
VEEAW株を買う方法は？
VEEA INC.の株は現在0.0677で購入可能です。注文は通常0.0677または0.0707付近で行われ、2や0.15%が市場の動きを示します。VEEAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
VEEAW株に投資する方法は？
VEEA INC.への投資では、年間の値幅0.0525 - 0.2600と現在の0.0677を考慮します。注文は多くの場合0.0677や0.0707で行われる前に、-38.45%や-3.42%と比較されます。VEEAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VEEA INC.の株の最高値は？
VEEA INC.の過去1年の最高値は0.2600でした。0.0525 - 0.2600内で株価は大きく変動し、0.0550と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VEEA INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VEEA INC.の株の最低値は？
VEEA INC.(VEEAW)の年間最安値は0.0525でした。現在の0.0677や0.0525 - 0.2600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VEEAWの動きはライブチャートで確認できます。
VEEAWの株式分割はいつ行われましたか？
VEEA INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0550、-71.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0550
- 始値
- 0.0676
- 買値
- 0.0677
- 買値
- 0.0707
- 安値
- 0.0676
- 高値
- 0.0677
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 23.09%
- 1ヶ月の変化
- -38.45%
- 6ヶ月の変化
- -3.42%
- 1年の変化
- -71.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
