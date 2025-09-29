报价部分
货币 / VEEAW
VEEAW: VEEA INC.

0.0742 USD 0.0065 (9.60%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VEEAW汇率已更改9.60%。当日，交易品种以低点0.0742和高点0.0818进行交易。

关注VEEA INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VEEAW股票今天的价格是多少？

VEEA INC.股票今天的定价为0.0742。它在9.60%范围内交易，昨天的收盘价为0.0677，交易量达到2。VEEAW的实时价格图表显示了这些更新。

VEEA INC.股票是否支付股息？

VEEA INC.目前的价值为0.0742。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.08%和USD。实时查看图表以跟踪VEEAW走势。

如何购买VEEAW股票？

您可以以0.0742的当前价格购买VEEA INC.股票。订单通常设置在0.0742或0.0772附近，而2和-9.29%显示市场活动。立即关注VEEAW的实时图表更新。

如何投资VEEAW股票？

投资VEEA INC.需要考虑年度范围0.0525 - 0.2600和当前价格0.0742。许多人在以0.0742或0.0772下订单之前，会比较-32.55%和。实时查看VEEAW价格图表，了解每日变化。

VEEA INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VEEA INC.的最高价格是0.2600。在0.0525 - 0.2600内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VEEA INC.的绩效。

VEEA INC.股票的最低价格是多少？

VEEA INC.（VEEAW）的最低价格为0.0525。将其与当前的0.0742和0.0525 - 0.2600进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEEAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VEEAW股票是什么时候拆分的？

VEEA INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0677和-69.08%中可见。

日范围
0.0742 0.0818
年范围
0.0525 0.2600
前一天收盘价
0.0677
开盘价
0.0818
卖价
0.0742
买价
0.0772
最低价
0.0742
最高价
0.0818
交易量
2
日变化
9.60%
月变化
-32.55%
6个月变化
5.85%
年变化
-69.08%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值