VEEAW: VEEA INC.
今日VEEAW汇率已更改9.60%。当日，交易品种以低点0.0742和高点0.0818进行交易。
关注VEEA INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VEEAW股票今天的价格是多少？
VEEA INC.股票今天的定价为0.0742。它在9.60%范围内交易，昨天的收盘价为0.0677，交易量达到2。VEEAW的实时价格图表显示了这些更新。
VEEA INC.股票是否支付股息？
VEEA INC.目前的价值为0.0742。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.08%和USD。实时查看图表以跟踪VEEAW走势。
如何购买VEEAW股票？
您可以以0.0742的当前价格购买VEEA INC.股票。订单通常设置在0.0742或0.0772附近，而2和-9.29%显示市场活动。立即关注VEEAW的实时图表更新。
如何投资VEEAW股票？
投资VEEA INC.需要考虑年度范围0.0525 - 0.2600和当前价格0.0742。许多人在以0.0742或0.0772下订单之前，会比较-32.55%和。实时查看VEEAW价格图表，了解每日变化。
VEEA INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VEEA INC.的最高价格是0.2600。在0.0525 - 0.2600内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VEEA INC.的绩效。
VEEA INC.股票的最低价格是多少？
VEEA INC.（VEEAW）的最低价格为0.0525。将其与当前的0.0742和0.0525 - 0.2600进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEEAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VEEAW股票是什么时候拆分的？
VEEA INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0677和-69.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0677
- 开盘价
- 0.0818
- 卖价
- 0.0742
- 买价
- 0.0772
- 最低价
- 0.0742
- 最高价
- 0.0818
- 交易量
- 2
- 日变化
- 9.60%
- 月变化
- -32.55%
- 6个月变化
- 5.85%
- 年变化
- -69.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值