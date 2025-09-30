- Aperçu
VEEAW: VEEA INC.
Le taux de change de VEEAW a changé de 23.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0676 et à un maximum de 0.0677.
Suivez la dynamique VEEA INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VEEAW aujourd'hui ?
L'action VEEA INC. est cotée à 0.0677 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.09%, a clôturé hier à 0.0550 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de VEEAW présente ces mises à jour.
L'action VEEA INC. verse-t-elle des dividendes ?
VEEA INC. est actuellement valorisé à 0.0677. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -71.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VEEAW.
Comment acheter des actions VEEAW ?
Vous pouvez acheter des actions VEEA INC. au cours actuel de 0.0677. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0677 ou de 0.0707, le 2 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VEEAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VEEAW ?
Investir dans VEEA INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0525 - 0.2600 et le prix actuel 0.0677. Beaucoup comparent -38.45% et -3.42% avant de passer des ordres à 0.0677 ou 0.0707. Consultez le graphique du cours de VEEAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VEEA INC. ?
Le cours le plus élevé de VEEA INC. l'année dernière était 0.2600. Au cours de 0.0525 - 0.2600, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0550 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VEEA INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VEEA INC. ?
Le cours le plus bas de VEEA INC. (VEEAW) sur l'année a été 0.0525. Sa comparaison avec 0.0677 et 0.0525 - 0.2600 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VEEAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VEEAW a-t-elle été divisée ?
VEEA INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0550 et -71.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0550
- Ouverture
- 0.0676
- Bid
- 0.0677
- Ask
- 0.0707
- Plus Bas
- 0.0676
- Plus Haut
- 0.0677
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 23.09%
- Changement Mensuel
- -38.45%
- Changement à 6 Mois
- -3.42%
- Changement Annuel
- -71.79%
