VEEAW: VEEA INC.
Der Wechselkurs von VEEAW hat sich für heute um 9.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0742 bis zu einem Hoch von 0.0818 gehandelt.
Verfolgen Sie die VEEA INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VEEAW heute?
Die Aktie von VEEA INC. (VEEAW) notiert heute bei 0.0742. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0677 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von VEEAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VEEAW Dividenden?
VEEA INC. wird derzeit mit 0.0742 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -69.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VEEAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich VEEAW-Aktien?
Sie können Aktien von VEEA INC. (VEEAW) zum aktuellen Kurs von 0.0742 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0742 oder 0.0772 platziert, während 2 und -9.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VEEAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VEEAW-Aktien?
Bei einer Investition in VEEA INC. müssen die jährliche Spanne 0.0525 - 0.2600 und der aktuelle Kurs 0.0742 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -32.55% und 5.85%, bevor sie Orders zu 0.0742 oder 0.0772 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VEEAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VEEA INC.?
Der höchste Kurs von VEEA INC. (VEEAW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2600. Innerhalb von 0.0525 - 0.2600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0677 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VEEA INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VEEA INC.?
Der niedrigste Kurs von VEEA INC. (VEEAW) im Laufe des Jahres betrug 0.0525. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0742 und der Spanne 0.0525 - 0.2600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VEEAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VEEAW statt?
VEEA INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0677 und -69.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0677
- Eröffnung
- 0.0818
- Bid
- 0.0742
- Ask
- 0.0772
- Tief
- 0.0742
- Hoch
- 0.0818
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 9.60%
- Monatsänderung
- -32.55%
- 6-Monatsänderung
- 5.85%
- Jahresänderung
- -69.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4