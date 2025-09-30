- Panoramica
VEEAW: VEEA INC.
Il tasso di cambio VEEAW ha avuto una variazione del 23.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0676 e ad un massimo di 0.0677.
Segui le dinamiche di VEEA INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VEEAW oggi?
Oggi le azioni VEEA INC. sono prezzate a 0.0677. Viene scambiato all'interno di 23.09%, la chiusura di ieri è stata 0.0550 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VEEAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VEEA INC. pagano dividendi?
VEEA INC. è attualmente valutato a 0.0677. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -71.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VEEAW.
Come acquistare azioni VEEAW?
Puoi acquistare azioni VEEA INC. al prezzo attuale di 0.0677. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0677 o 0.0707, mentre 2 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VEEAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VEEAW?
Investire in VEEA INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0525 - 0.2600 e il prezzo attuale 0.0677. Molti confrontano -38.45% e -3.42% prima di effettuare ordini su 0.0677 o 0.0707. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VEEAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VEEA INC.?
Il prezzo massimo di VEEA INC. nell'ultimo anno è stato 0.2600. All'interno di 0.0525 - 0.2600, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0550 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VEEA INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VEEA INC.?
Il prezzo più basso di VEEA INC. (VEEAW) nel corso dell'anno è stato 0.0525. Confrontandolo con gli attuali 0.0677 e 0.0525 - 0.2600 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VEEAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VEEAW?
VEEA INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0550 e -71.79%.
- Chiusura Precedente
- 0.0550
- Apertura
- 0.0676
- Bid
- 0.0677
- Ask
- 0.0707
- Minimo
- 0.0676
- Massimo
- 0.0677
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 23.09%
- Variazione Mensile
- -38.45%
- Variazione Semestrale
- -3.42%
- Variazione Annuale
- -71.79%
