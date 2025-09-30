QuotazioniSezioni
Valute / VEEAW
Tornare a Azioni

VEEAW: VEEA INC.

0.0677 USD 0.0127 (23.09%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VEEAW ha avuto una variazione del 23.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0676 e ad un massimo di 0.0677.

Segui le dinamiche di VEEA INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VEEAW oggi?

Oggi le azioni VEEA INC. sono prezzate a 0.0677. Viene scambiato all'interno di 23.09%, la chiusura di ieri è stata 0.0550 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VEEAW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VEEA INC. pagano dividendi?

VEEA INC. è attualmente valutato a 0.0677. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -71.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VEEAW.

Come acquistare azioni VEEAW?

Puoi acquistare azioni VEEA INC. al prezzo attuale di 0.0677. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0677 o 0.0707, mentre 2 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VEEAW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VEEAW?

Investire in VEEA INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0525 - 0.2600 e il prezzo attuale 0.0677. Molti confrontano -38.45% e -3.42% prima di effettuare ordini su 0.0677 o 0.0707. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VEEAW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VEEA INC.?

Il prezzo massimo di VEEA INC. nell'ultimo anno è stato 0.2600. All'interno di 0.0525 - 0.2600, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0550 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VEEA INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VEEA INC.?

Il prezzo più basso di VEEA INC. (VEEAW) nel corso dell'anno è stato 0.0525. Confrontandolo con gli attuali 0.0677 e 0.0525 - 0.2600 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VEEAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VEEAW?

VEEA INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0550 e -71.79%.

Intervallo Giornaliero
0.0676 0.0677
Intervallo Annuale
0.0525 0.2600
Chiusura Precedente
0.0550
Apertura
0.0676
Bid
0.0677
Ask
0.0707
Minimo
0.0676
Massimo
0.0677
Volume
2
Variazione giornaliera
23.09%
Variazione Mensile
-38.45%
Variazione Semestrale
-3.42%
Variazione Annuale
-71.79%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4