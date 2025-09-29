КотировкиРазделы
Валюты / VEEAW
VEEAW: VEEA INC.

0.0742 USD 0.0065 (9.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VEEAW за сегодня изменился на 9.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0742, а максимальная — 0.0818.

Следите за динамикой VEEA INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VEEAW сегодня?

VEEA INC. (VEEAW) сегодня оценивается на уровне 0.0742. Инструмент торгуется в пределах 9.60%, вчерашнее закрытие составило 0.0677, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEEAW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VEEA INC.?

VEEA INC. в настоящее время оценивается в 0.0742. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -69.08% и USD. Отслеживайте движения VEEAW на графике в реальном времени.

Как купить акции VEEAW?

Вы можете купить акции VEEA INC. (VEEAW) по текущей цене 0.0742. Ордера обычно размещаются около 0.0742 или 0.0772, тогда как 2 и -9.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEEAW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VEEAW?

Инвестирование в VEEA INC. предполагает учет годового диапазона 0.0525 - 0.2600 и текущей цены 0.0742. Многие сравнивают -32.55% и 5.85% перед размещением ордеров на 0.0742 или 0.0772. Изучайте ежедневные изменения цены VEEAW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VEEA INC.?

Самая высокая цена VEEA INC. (VEEAW) за последний год составила 0.2600. Акции заметно колебались в пределах 0.0525 - 0.2600, сравнение с 0.0677 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VEEA INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VEEA INC.?

Самая низкая цена VEEA INC. (VEEAW) за год составила 0.0525. Сравнение с текущими 0.0742 и 0.0525 - 0.2600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEEAW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VEEAW?

В прошлом VEEA INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0677 и -69.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0742 0.0818
Годовой диапазон
0.0525 0.2600
Предыдущее закрытие
0.0677
Open
0.0818
Bid
0.0742
Ask
0.0772
Low
0.0742
High
0.0818
Объем
2
Дневное изменение
9.60%
Месячное изменение
-32.55%
6-месячное изменение
5.85%
Годовое изменение
-69.08%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.