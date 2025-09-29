- Обзор рынка
VEEAW: VEEA INC.
Курс VEEAW за сегодня изменился на 9.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0742, а максимальная — 0.0818.
Следите за динамикой VEEA INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VEEAW сегодня?
VEEA INC. (VEEAW) сегодня оценивается на уровне 0.0742. Инструмент торгуется в пределах 9.60%, вчерашнее закрытие составило 0.0677, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEEAW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VEEA INC.?
VEEA INC. в настоящее время оценивается в 0.0742. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -69.08% и USD. Отслеживайте движения VEEAW на графике в реальном времени.
Как купить акции VEEAW?
Вы можете купить акции VEEA INC. (VEEAW) по текущей цене 0.0742. Ордера обычно размещаются около 0.0742 или 0.0772, тогда как 2 и -9.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEEAW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VEEAW?
Инвестирование в VEEA INC. предполагает учет годового диапазона 0.0525 - 0.2600 и текущей цены 0.0742. Многие сравнивают -32.55% и 5.85% перед размещением ордеров на 0.0742 или 0.0772. Изучайте ежедневные изменения цены VEEAW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VEEA INC.?
Самая высокая цена VEEA INC. (VEEAW) за последний год составила 0.2600. Акции заметно колебались в пределах 0.0525 - 0.2600, сравнение с 0.0677 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VEEA INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VEEA INC.?
Самая низкая цена VEEA INC. (VEEAW) за год составила 0.0525. Сравнение с текущими 0.0742 и 0.0525 - 0.2600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEEAW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VEEAW?
В прошлом VEEA INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0677 и -69.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0677
- Open
- 0.0818
- Bid
- 0.0742
- Ask
- 0.0772
- Low
- 0.0742
- High
- 0.0818
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 9.60%
- Месячное изменение
- -32.55%
- 6-месячное изменение
- 5.85%
- Годовое изменение
- -69.08%
