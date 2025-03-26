Moedas / USIO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
USIO: Usio Inc
1.47 USD 0.01 (0.68%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USIO para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.44 e o mais alto foi 1.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Usio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USIO Notícias
- Usio updates compensation for independent directors and audit committee chair
- Usio approves new RSU agreement for equity incentive plan
- Usio at Lytham Partners Summit: Fintech Growth and Innovation
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Usio earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Usio Enters into Strategic Partnership with Mortgage Software Leader “ Mortgage Automator
- H.C. Wainwright reaffirms Usio stock buy rating on growth outlook
- Earnings call transcript: Usio Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- Usio earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Usio Announces First Quarter 2025 Financial Results
- I Like Usio's Direction, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:USIO)
- Usio, Inc. (USIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.44 1.50
Faixa anual
1.24 2.92
- Fechamento anterior
- 1.46
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.44
- High
- 1.50
- Volume
- 228
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 5.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh