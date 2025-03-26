货币 / USIO
USIO: Usio Inc
1.46 USD 0.04 (2.67%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USIO汇率已更改-2.67%。当日，交易品种以低点1.46和高点1.51进行交易。
关注Usio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USIO新闻
- Usio updates compensation for independent directors and audit committee chair
- Usio approves new RSU agreement for equity incentive plan
- Usio at Lytham Partners Summit: Fintech Growth and Innovation
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Usio earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Usio Enters into Strategic Partnership with Mortgage Software Leader “ Mortgage Automator
- H.C. Wainwright reaffirms Usio stock buy rating on growth outlook
- Earnings call transcript: Usio Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- Usio earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Usio Announces First Quarter 2025 Financial Results
- I Like Usio's Direction, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:USIO)
- Usio, Inc. (USIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.46 1.51
年范围
1.24 2.92
- 前一天收盘价
- 1.50
- 开盘价
- 1.50
- 卖价
- 1.46
- 买价
- 1.76
- 最低价
- 1.46
- 最高价
- 1.51
- 交易量
- 99
- 日变化
- -2.67%
- 月变化
- -0.68%
- 6个月变化
- -0.68%
- 年变化
- 5.04%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值