Währungen / USIO
USIO: Usio Inc
1.46 USD 0.01 (0.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USIO hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Usio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.45 1.50
Jahresspanne
1.24 2.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.47
- Eröffnung
- 1.46
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- -0.68%
- 6-Monatsänderung
- -0.68%
- Jahresänderung
- 5.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K