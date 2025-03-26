Валюты / USIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USIO: Usio Inc
1.50 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USIO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.44, а максимальная — 1.54.
Следите за динамикой Usio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USIO
- Usio updates compensation for independent directors and audit committee chair
- Usio approves new RSU agreement for equity incentive plan
- Usio at Lytham Partners Summit: Fintech Growth and Innovation
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Usio earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Usio Enters into Strategic Partnership with Mortgage Software Leader “ Mortgage Automator
- H.C. Wainwright reaffirms Usio stock buy rating on growth outlook
- Earnings call transcript: Usio Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- Usio earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Usio Announces First Quarter 2025 Financial Results
- I Like Usio's Direction, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:USIO)
- Usio, Inc. (USIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.44 1.54
Годовой диапазон
1.24 2.92
- Предыдущее закрытие
- 1.50
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.44
- High
- 1.54
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- 2.04%
- Годовое изменение
- 7.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.