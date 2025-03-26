Devises / USIO
USIO: Usio Inc
1.42 USD 0.05 (3.40%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USIO a changé de -3.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.42 et à un maximum de 1.50.
Suivez la dynamique Usio Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USIO Nouvelles
- Usio updates compensation for independent directors and audit committee chair
- Usio approves new RSU agreement for equity incentive plan
- Usio at Lytham Partners Summit: Fintech Growth and Innovation
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Usio earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Usio Enters into Strategic Partnership with Mortgage Software Leader “ Mortgage Automator
- H.C. Wainwright reaffirms Usio stock buy rating on growth outlook
- Earnings call transcript: Usio Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- Usio earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Usio Announces First Quarter 2025 Financial Results
- I Like Usio's Direction, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:USIO)
- Usio, Inc. (USIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.42 1.50
Range Annuel
1.24 2.92
- Clôture Précédente
- 1.47
- Ouverture
- 1.46
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Plus Bas
- 1.42
- Plus Haut
- 1.50
- Volume
- 307
- Changement quotidien
- -3.40%
- Changement Mensuel
- -3.40%
- Changement à 6 Mois
- -3.40%
- Changement Annuel
- 2.16%
20 septembre, samedi