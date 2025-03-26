QuotazioniSezioni
USIO: Usio Inc

1.42 USD 0.05 (3.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USIO ha avuto una variazione del -3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.42 e ad un massimo di 1.50.

Segui le dinamiche di Usio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.42 1.50
Intervallo Annuale
1.24 2.92
Chiusura Precedente
1.47
Apertura
1.46
Bid
1.42
Ask
1.72
Minimo
1.42
Massimo
1.50
Volume
307
Variazione giornaliera
-3.40%
Variazione Mensile
-3.40%
Variazione Semestrale
-3.40%
Variazione Annuale
2.16%
21 settembre, domenica