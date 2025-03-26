通貨 / USIO
USIO: Usio Inc
1.47 USD 0.01 (0.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USIOの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.44の安値と1.50の高値で取引されました。
Usio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USIO News
- Usio updates compensation for independent directors and audit committee chair
- Usio approves new RSU agreement for equity incentive plan
- Usio at Lytham Partners Summit: Fintech Growth and Innovation
- Usio Inc (USIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Usio earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Usio Enters into Strategic Partnership with Mortgage Software Leader “ Mortgage Automator
- H.C. Wainwright reaffirms Usio stock buy rating on growth outlook
- Earnings call transcript: Usio Q1 2025 sees revenue rise, stock dips
- Usio earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Usio Announces First Quarter 2025 Financial Results
- I Like Usio's Direction, But Not Enough To Buy Right Now (NASDAQ:USIO)
- Usio, Inc. (USIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.44 1.50
1年のレンジ
1.24 2.92
- 以前の終値
- 1.46
- 始値
- 1.50
- 買値
- 1.47
- 買値
- 1.77
- 安値
- 1.44
- 高値
- 1.50
- 出来高
- 228
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 5.76%
