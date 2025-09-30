CotaçõesSeções
USB-PR
USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

17.31 USD 0.02 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USB-PR para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.29 e o mais alto foi 17.39.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USB-PR hoje?

Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) está avaliado em 17.31. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 17.33, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PR em tempo real.

As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagam dividendos?

Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I está avaliado em 17.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.61% e USD. Monitore os movimentos de USB-PR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USB-PR?

Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) pelo preço atual 17.31. Ordens geralmente são executadas perto de 17.31 ou 17.61, enquanto 67 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USB-PR?

Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I envolve considerar a faixa anual 15.75 - 17.73 e o preço atual 17.31. Muitos comparam 4.34% e 5.61% antes de enviar ordens em 17.31 ou 17.61. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?

O maior preço de US BANCORP (USB-PR) no último ano foi 17.73. As ações oscilaram bastante dentro de 15.75 - 17.73, e a comparação com 17.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?

O menor preço de US BANCORP (USB-PR) no ano foi 15.75. A comparação com o preço atual 17.31 e 15.75 - 17.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PR?

No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.33 e 5.61% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.29 17.39
Faixa anual
15.75 17.73
Fechamento anterior
17.33
Open
17.37
Bid
17.31
Ask
17.61
Low
17.29
High
17.39
Volume
67
Mudança diária
-0.12%
Mudança mensal
4.34%
Mudança de 6 meses
5.61%
Mudança anual
5.61%
