USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
A taxa do USB-PR para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.29 e o mais alto foi 17.39.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USB-PR hoje?
Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) está avaliado em 17.31. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 17.33, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PR em tempo real.
As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagam dividendos?
Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I está avaliado em 17.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.61% e USD. Monitore os movimentos de USB-PR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USB-PR?
Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) pelo preço atual 17.31. Ordens geralmente são executadas perto de 17.31 ou 17.61, enquanto 67 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USB-PR?
Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I envolve considerar a faixa anual 15.75 - 17.73 e o preço atual 17.31. Muitos comparam 4.34% e 5.61% antes de enviar ordens em 17.31 ou 17.61. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?
O maior preço de US BANCORP (USB-PR) no último ano foi 17.73. As ações oscilaram bastante dentro de 15.75 - 17.73, e a comparação com 17.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?
O menor preço de US BANCORP (USB-PR) no ano foi 15.75. A comparação com o preço atual 17.31 e 15.75 - 17.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PR?
No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.33 e 5.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.33
- Open
- 17.37
- Bid
- 17.31
- Ask
- 17.61
- Low
- 17.29
- High
- 17.39
- Volume
- 67
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 4.34%
- Mudança de 6 meses
- 5.61%
- Mudança anual
- 5.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4