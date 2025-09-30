QuotazioniSezioni
USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

17.31 USD 0.02 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USB-PR ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.29 e ad un massimo di 17.39.

Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USB-PR oggi?

Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I sono prezzate a 17.31. Viene scambiato all'interno di -0.12%, la chiusura di ieri è stata 17.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagano dividendi?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I è attualmente valutato a 17.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PR.

Come acquistare azioni USB-PR?

Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I al prezzo attuale di 17.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.31 o 17.61, mentre 67 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USB-PR?

Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I implica considerare l'intervallo annuale 15.75 - 17.73 e il prezzo attuale 17.31. Molti confrontano 4.34% e 5.61% prima di effettuare ordini su 17.31 o 17.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?

Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 17.73. All'interno di 15.75 - 17.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?

Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PR) nel corso dell'anno è stato 15.75. Confrontandolo con gli attuali 17.31 e 15.75 - 17.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PR?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.33 e 5.61%.

Intervallo Giornaliero
17.29 17.39
Intervallo Annuale
15.75 17.73
Chiusura Precedente
17.33
Apertura
17.37
Bid
17.31
Ask
17.61
Minimo
17.29
Massimo
17.39
Volume
67
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
4.34%
Variazione Semestrale
5.61%
Variazione Annuale
5.61%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4