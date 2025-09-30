- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
Il tasso di cambio USB-PR ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.29 e ad un massimo di 17.39.
Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USB-PR oggi?
Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I sono prezzate a 17.31. Viene scambiato all'interno di -0.12%, la chiusura di ieri è stata 17.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagano dividendi?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I è attualmente valutato a 17.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PR.
Come acquistare azioni USB-PR?
Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I al prezzo attuale di 17.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.31 o 17.61, mentre 67 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USB-PR?
Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I implica considerare l'intervallo annuale 15.75 - 17.73 e il prezzo attuale 17.31. Molti confrontano 4.34% e 5.61% prima di effettuare ordini su 17.31 o 17.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?
Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 17.73. All'interno di 15.75 - 17.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?
Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PR) nel corso dell'anno è stato 15.75. Confrontandolo con gli attuali 17.31 e 15.75 - 17.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PR?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.33 e 5.61%.
- Chiusura Precedente
- 17.33
- Apertura
- 17.37
- Bid
- 17.31
- Ask
- 17.61
- Minimo
- 17.29
- Massimo
- 17.39
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 4.34%
- Variazione Semestrale
- 5.61%
- Variazione Annuale
- 5.61%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4