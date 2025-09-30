- Übersicht
USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
Der Wechselkurs von USB-PR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.29 bis zu einem Hoch von 17.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USB-PR heute?
Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) notiert heute bei 17.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.33 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von USB-PR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USB-PR Dividenden?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I wird derzeit mit 17.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PR zu verfolgen.
Wie kaufe ich USB-PR-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) zum aktuellen Kurs von 17.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.31 oder 17.61 platziert, während 67 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USB-PR-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I müssen die jährliche Spanne 15.75 - 17.73 und der aktuelle Kurs 17.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.34% und 5.61%, bevor sie Orders zu 17.31 oder 17.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PR) im vergangenen Jahr lag bei 17.73. Innerhalb von 15.75 - 17.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PR) im Laufe des Jahres betrug 15.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.31 und der Spanne 15.75 - 17.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USB-PR statt?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.33 und 5.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.33
- Eröffnung
- 17.37
- Bid
- 17.31
- Ask
- 17.61
- Tief
- 17.29
- Hoch
- 17.39
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 4.34%
- 6-Monatsänderung
- 5.61%
- Jahresänderung
- 5.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4