KurseKategorien
Währungen / USB-PR
Zurück zum Aktien

USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

17.31 USD 0.02 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USB-PR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.29 bis zu einem Hoch von 17.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von USB-PR heute?

Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) notiert heute bei 17.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.33 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von USB-PR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie USB-PR Dividenden?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I wird derzeit mit 17.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PR zu verfolgen.

Wie kaufe ich USB-PR-Aktien?

Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) zum aktuellen Kurs von 17.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.31 oder 17.61 platziert, während 67 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in USB-PR-Aktien?

Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I müssen die jährliche Spanne 15.75 - 17.73 und der aktuelle Kurs 17.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.34% und 5.61%, bevor sie Orders zu 17.31 oder 17.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PR) im vergangenen Jahr lag bei 17.73. Innerhalb von 15.75 - 17.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PR) im Laufe des Jahres betrug 15.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.31 und der Spanne 15.75 - 17.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von USB-PR statt?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.33 und 5.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.29 17.39
Jahresspanne
15.75 17.73
Vorheriger Schlusskurs
17.33
Eröffnung
17.37
Bid
17.31
Ask
17.61
Tief
17.29
Hoch
17.39
Volumen
67
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
4.34%
6-Monatsänderung
5.61%
Jahresänderung
5.61%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4