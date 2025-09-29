КотировкиРазделы
USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

17.34 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB-PR за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.30, а максимальная — 17.39.

Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USB-PR сегодня?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) сегодня оценивается на уровне 17.34. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 17.33, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I в настоящее время оценивается в 17.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.80% и USD. Отслеживайте движения USB-PR на графике в реальном времени.

Как купить акции USB-PR?

Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) по текущей цене 17.34. Ордера обычно размещаются около 17.34 или 17.64, тогда как 58 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USB-PR?

Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I предполагает учет годового диапазона 15.75 - 17.73 и текущей цены 17.34. Многие сравнивают 4.52% и 5.80% перед размещением ордеров на 17.34 или 17.64. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?

Самая высокая цена US BANCORP (USB-PR) за последний год составила 17.73. Акции заметно колебались в пределах 15.75 - 17.73, сравнение с 17.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?

Самая низкая цена US BANCORP (USB-PR) за год составила 15.75. Сравнение с текущими 17.34 и 15.75 - 17.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USB-PR?

В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.33 и 5.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.30 17.39
Годовой диапазон
15.75 17.73
Предыдущее закрытие
17.33
Open
17.37
Bid
17.34
Ask
17.64
Low
17.30
High
17.39
Объем
58
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
4.52%
6-месячное изменение
5.80%
Годовое изменение
5.80%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.