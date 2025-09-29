- Обзор рынка
USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
Курс USB-PR за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.30, а максимальная — 17.39.
Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USB-PR сегодня?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) сегодня оценивается на уровне 17.34. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 17.33, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I в настоящее время оценивается в 17.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.80% и USD. Отслеживайте движения USB-PR на графике в реальном времени.
Как купить акции USB-PR?
Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PR) по текущей цене 17.34. Ордера обычно размещаются около 17.34 или 17.64, тогда как 58 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USB-PR?
Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I предполагает учет годового диапазона 15.75 - 17.73 и текущей цены 17.34. Многие сравнивают 4.52% и 5.80% перед размещением ордеров на 17.34 или 17.64. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?
Самая высокая цена US BANCORP (USB-PR) за последний год составила 17.73. Акции заметно колебались в пределах 15.75 - 17.73, сравнение с 17.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?
Самая низкая цена US BANCORP (USB-PR) за год составила 15.75. Сравнение с текущими 17.34 и 15.75 - 17.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USB-PR?
В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.33 и 5.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.33
- Open
- 17.37
- Bid
- 17.34
- Ask
- 17.64
- Low
- 17.30
- High
- 17.39
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 4.52%
- 6-месячное изменение
- 5.80%
- Годовое изменение
- 5.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%