USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
今日USB-PR汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点17.29和高点17.39进行交易。
关注U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
USB-PR股票今天的价格是多少？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I股票今天的定价为17.31。它在-0.12%范围内交易，昨天的收盘价为17.33，交易量达到67。USB-PR的实时价格图表显示了这些更新。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I股票是否支付股息？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I目前的价值为17.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.61%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PR走势。
如何购买USB-PR股票？
您可以以17.31的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I股票。订单通常设置在17.31或17.61附近，而67和-0.35%显示市场活动。立即关注USB-PR的实时图表更新。
如何投资USB-PR股票？
投资U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I需要考虑年度范围15.75 - 17.73和当前价格17.31。许多人在以17.31或17.61下订单之前，会比较4.34%和。实时查看USB-PR价格图表，了解每日变化。
US BANCORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US BANCORP的最高价格是17.73。在15.75 - 17.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I的绩效。
US BANCORP股票的最低价格是多少？
US BANCORP（USB-PR）的最低价格为15.75。将其与当前的17.31和15.75 - 17.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USB-PR股票是什么时候拆分的？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.33和5.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.33
- 开盘价
- 17.37
- 卖价
- 17.31
- 买价
- 17.61
- 最低价
- 17.29
- 最高价
- 17.39
- 交易量
- 67
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 4.34%
- 6个月变化
- 5.61%
- 年变化
- 5.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值