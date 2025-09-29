报价部分
货币 / USB-PR
回到股票

USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

17.31 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USB-PR汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点17.29和高点17.39进行交易。

关注U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
17.29 17.39
年范围
15.75 17.73
前一天收盘价
17.33
开盘价
17.37
卖价
17.31
买价
17.61
最低价
17.29
最高价
17.39
交易量
67
日变化
-0.12%
月变化
4.34%
6个月变化
5.61%
年变化
5.61%
