USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
USB-PRの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり17.29の安値と17.39の高値で取引されました。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
USB-PR株の現在の価格は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株価は本日17.31です。-0.12%内で取引され、前日の終値は17.33、取引量は67に達しました。USB-PRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株は配当を出しますか？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの現在の価格は17.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.61%やUSDにも注目します。USB-PRの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PR株を買う方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株は現在17.31で購入可能です。注文は通常17.31または17.61付近で行われ、67や-0.35%が市場の動きを示します。USB-PRの最新情報はライブチャートで確認できます。
USB-PR株に投資する方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iへの投資では、年間の値幅15.75 - 17.73と現在の17.31を考慮します。注文は多くの場合17.31や17.61で行われる前に、4.34%や5.61%と比較されます。USB-PRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最高値は？
US BANCORPの過去1年の最高値は17.73でした。15.75 - 17.73内で株価は大きく変動し、17.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最低値は？
US BANCORP(USB-PR)の年間最安値は15.75でした。現在の17.31や15.75 - 17.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PRの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PRの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.33、5.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.33
- 始値
- 17.37
- 買値
- 17.31
- 買値
- 17.61
- 安値
- 17.29
- 高値
- 17.39
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 4.34%
- 6ヶ月の変化
- 5.61%
- 1年の変化
- 5.61%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前