クォートセクション
通貨 / USB-PR
株に戻る

USB-PR: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

17.31 USD 0.02 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USB-PRの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり17.29の安値と17.39の高値で取引されました。

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

USB-PR株の現在の価格は？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株価は本日17.31です。-0.12%内で取引され、前日の終値は17.33、取引量は67に達しました。USB-PRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株は配当を出しますか？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの現在の価格は17.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.61%やUSDにも注目します。USB-PRの動きはライブチャートで確認できます。

USB-PR株を買う方法は？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株は現在17.31で購入可能です。注文は通常17.31または17.61付近で行われ、67や-0.35%が市場の動きを示します。USB-PRの最新情報はライブチャートで確認できます。

USB-PR株に投資する方法は？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iへの投資では、年間の値幅15.75 - 17.73と現在の17.31を考慮します。注文は多くの場合17.31や17.61で行われる前に、4.34%や5.61%と比較されます。USB-PRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

US BANCORPの株の最高値は？

US BANCORPの過去1年の最高値は17.73でした。15.75 - 17.73内で株価は大きく変動し、17.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

US BANCORPの株の最低値は？

US BANCORP(USB-PR)の年間最安値は15.75でした。現在の17.31や15.75 - 17.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PRの動きはライブチャートで確認できます。

USB-PRの株式分割はいつ行われましたか？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.33、5.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.29 17.39
1年のレンジ
15.75 17.73
以前の終値
17.33
始値
17.37
買値
17.31
買値
17.61
安値
17.29
高値
17.39
出来高
67
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
4.34%
6ヶ月の変化
5.61%
1年の変化
5.61%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待