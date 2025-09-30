- Visão do mercado
USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
A taxa do USB-PQ para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.26 e o mais alto foi 16.36.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USB-PQ hoje?
Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) está avaliado em 16.30. O instrumento é negociado dentro de 0.37%, o fechamento de ontem foi 16.24, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PQ em tempo real.
As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagam dividendos?
Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I está avaliado em 16.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.98% e USD. Monitore os movimentos de USB-PQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USB-PQ?
Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) pelo preço atual 16.30. Ordens geralmente são executadas perto de 16.30 ou 16.60, enquanto 41 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USB-PQ?
Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I envolve considerar a faixa anual 14.83 - 16.74 e o preço atual 16.30. Muitos comparam 4.49% e 5.98% antes de enviar ordens em 16.30 ou 16.60. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?
O maior preço de US BANCORP (USB-PQ) no último ano foi 16.74. As ações oscilaram bastante dentro de 14.83 - 16.74, e a comparação com 16.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?
O menor preço de US BANCORP (USB-PQ) no ano foi 14.83. A comparação com o preço atual 16.30 e 14.83 - 16.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PQ?
No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.24 e 5.98% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.24
- Open
- 16.32
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 16.26
- High
- 16.36
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 4.49%
- Mudança de 6 meses
- 5.98%
- Mudança anual
- 5.98%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4