USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

16.30 USD 0.06 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USB-PQ para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.26 e o mais alto foi 16.36.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USB-PQ hoje?

Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) está avaliado em 16.30. O instrumento é negociado dentro de 0.37%, o fechamento de ontem foi 16.24, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PQ em tempo real.

As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagam dividendos?

Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I está avaliado em 16.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.98% e USD. Monitore os movimentos de USB-PQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USB-PQ?

Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) pelo preço atual 16.30. Ordens geralmente são executadas perto de 16.30 ou 16.60, enquanto 41 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USB-PQ?

Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I envolve considerar a faixa anual 14.83 - 16.74 e o preço atual 16.30. Muitos comparam 4.49% e 5.98% antes de enviar ordens em 16.30 ou 16.60. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?

O maior preço de US BANCORP (USB-PQ) no último ano foi 16.74. As ações oscilaram bastante dentro de 14.83 - 16.74, e a comparação com 16.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?

O menor preço de US BANCORP (USB-PQ) no ano foi 14.83. A comparação com o preço atual 16.30 e 14.83 - 16.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PQ?

No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.24 e 5.98% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.26 16.36
Faixa anual
14.83 16.74
Fechamento anterior
16.24
Open
16.32
Bid
16.30
Ask
16.60
Low
16.26
High
16.36
Volume
41
Mudança diária
0.37%
Mudança mensal
4.49%
Mudança de 6 meses
5.98%
Mudança anual
5.98%
